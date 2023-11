Basilicata: “l’ennesimo incidente mortale deve richiamare tutte le istituzioni ad una presa di coscienza”. I dettagli

«L’ennesimo incidente mortale in itinere deve richiamare tutte le istituzioni locali ad una presa di coscienza e di responsabilità affinché non accadano altri episodi dal tragico epilogo come quello di questa mattina.

In attesa di capire l’esatta dinamica e le circostanze dell’incidente, c’è un tema che è quello della carenza dei trasporti al servizio delle aree industriali della regione, specie nei fine settimana, che costringe tanti lavoratori ad utilizzare la propria auto per raggiungere il posto di lavoro.

Da tempo come Cisl sosteniamo la necessità di ridisegnare la mappa del trasporto pubblico regionale intensificando le linee al servizio dei pendolari e creando punti di interscambio per facilitare la mobilità dalle aree interne verso le aree industriali.

Nei prossimi giorni solleciteremo una riflessione in tal senso con l’assessore regionale ai trasporti Dina Sileo e le amministrazioni provinciali».

È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo a seguito dell’incidente stradale che questa mattina è costata la vita ad un giovane operaio sulla fondovalle dell’Agri. a

