Basilicata, lavoro: già concessi milioni di ore di cassa integrazione. Ecco tutti i dati

Nello scorso mese di Giugno sono state 479.162, le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate in Basilicata: il dato, reso noto dall’Osservatorio Inps Cassa Integrazione Guadagni e Fondi di solidarietà, ha evidenziato una diminuzione rispetto al mese di maggio (erano state 889.051), ma in aumento rispetto a giugno 2023 (141.439 ore).

Come fa sapere l’ansa: “Il totale complessivo fino a giugno 2024 è di 4.012.599 ore (3.090.021 per la provincia di Potenza e 922.578 per la provincia di Matera) rispetto alle 13.455.123 ore autorizzate a tutto giugno 2023.

Relativamente al mese di giugno scorso, nella suddivisione per province, a Potenza si registra un numero di ore pari a 360.980, a fronte delle 118.182 del Materano.

Nel dettaglio, sono state 277.502 le ore per la Cig ordinaria, con un meno quattro per cento rispetto a maggio 2024 (289.178 ore), mentre nel 2023 erano state autorizzate 136.815 ore.

Si è ridotto del 66 per cento rispetto al mese di maggio il numero delle ore autorizzate per la Cig straordinaria: a giugno 2024 201.660 (di cui 169.238 per solidarietà) rispetto a 599.873 ore (di cui 599.809 per solidarietà).

Infine, il dato relativo ai Fondi di solidarietà ha evidenziato che il numero di ore autorizzate a giugno 2024 è 17.510 per un totale di ore autorizzate a tutto giugno 2024 di 82.578, a fronte di 29.470 autorizzate a tutto giugno 2023.

Non si sono registrati interventi per Cig in deroga“.