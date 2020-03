Basilicata: “La disposizione, rivolta alle strutture sanitarie, emanata dal Dipartimento Salute, richiede chiarimenti nell’interesse dell’utenza”. A dirlo…

Ecco quanto sostiene Aspat Basilicata, che ha inviato una lettera all’Asp e alla Direzione del Dipartimento Salute, a firma della Presidente Antonia Losacco, sottolineando che l’obiettivo principale è quello di eseguire correttamente le prescrizioni previste, in un’ottica di collaborazione ancora più necessaria in questa fase di emergenza sanitaria:

“La disposizione, rivolta alle strutture sanitarie lucane sia pubbliche che private accreditate, emanata dal Dipartimento Salute della Regione, contenente misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19, richiede chiarimenti nell’interesse dell’utenza e delle strutture che erogano servizi e prestazioni importanti e non differibili per la salute dei cittadini”.

Precisa Losacco:

“Ma al contempo la richiesta è formulata anche al fine di fornire le migliori indicazioni agli utenti ed al personale dipendente delle strutture.

Nello specifico si chiede se l’eccezione (rispetto al regime di sospensione) valevole per le «prestazioni che, ancorché non programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (controlli post-chirurgici, ecc.)» sia riferibile anche ai cicli di prestazioni, tutt’ora in essere, rese in regime di ex art. 25 e che, sono finalizzati alla migliore riabilitazione degli utenti.

Se la stessa eccezione sia valevole per quei cicli di prestazioni che, seppur non ancora in corso, risultano temporalmente imminenti e che sono finalizzati a riabilitare efficacemente coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

L’Aspat, sottolinea la Presidente:

“intende principalmente superare ogni tipo di confusione che non giova a utenti e strutture sottolineando che le strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale, in qualità di erogatrici di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale in regime di concessione di pubblico servizio, hanno attuato una serie di misure a tutela del cittadino che deve essere garantito nella copertura delle prestazioni individuate nei LEA, per supportare le azioni di prevenzione alla diffusione di eventuali infezioni da COVID-19″.

Tra le misure preventive applicate già da giorni, si segnalano:

la sospensione delle terapie di gruppo e dei corsi di vario tipo sino a nuove disposizioni;

gli accessi singoli dei pazienti o max quattro persone in ampi ambienti rispettando la distanza prevista di sicurezza;

il divieto di stazionare in gruppo nella sala di attesa della struttura;

la presenza ed uso di igienizzanti, disinfettanti salviettine monouso, mascherine e guanti da parte degli operatori e dei pazienti che vorranno indossarne;

l’intensificazione delle operazioni di sanificazione di ambienti e superfici;