Basilicata, incidente in galleria! Vigili del Fuoco, eliambulanza e Polizia sul posto. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria, in data odierna alle ore 07:00 circa, sono intervenuti sull’autostrada del Mediterraneo al Km 143 direzione Nord all’altezza degli svincoli di Lauria, per incidente stradale.

Giunti sul posto, all’interno della galleria hanno trovato un autocarro incidentato, hanno subito messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi e contemporaneamente si è proceduto all’estrazione del conducente politraumatizzato con il personale del 118 intervenuto, successivamente trasportato in ospedale con l’elicottero.

L’autostrada è stata chiusa per i tempi strettamente necessari per ultimare le operazioni di soccorso.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Stradale, 118 e Anas.

Queste alcune foto.

