Basilicata, incendio un questa scuola! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 19:15, sono intervenuti per un incendio presso l’Istituto scolastico Domenico Savio in via Di Giura a Potenza.

All’interno dei locali interrati, bruciava materiale accantonato (cuscini, materassi, ecc.) in disuso.

Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme potessero avere ulteriori propagazioni, interessando altri locali.

Nessuno ferito o intossicato.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed una campagnola per un totale di cinque unità.

Sul posto Polizia Locale e responsabile del Parco Baden Powell.

