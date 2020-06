Basilicata, in questi 3 comuni mancherà l’acqua! Ecco tutti i dettagli

Le sospensioni idriche che Acquedotto Lucano ha disposto ieri sera e oggi in alcune zone dei Comuni di Picerno, Tito e Potenza si sono rese necessarie a causa di un guasto elettrico, non dipendente da Acquedotto Lucano, ai quadri posizionati a monte degli impianti di AL che assicurano l’acqua in queste zone.

Il guasto elettrico non ha provocato nessun danno agli impianti di Acquedotto Lucano che attende il ripristino della tensione dei quadri elettrici da parte della Società che li gestisce per poter regolarizzare il servizio di distribuzione dell’acqua.

Intanto si ricorda che l’erogazione idrica è attualmente sospesa nelle seguenti zone di Potenza:

Avigliano Scalo;

Piani di zucchero;

Tiera;

Macchia Maligna;

Lavangone;

San Francesco;

Barrata (fino alle 6:30 di domani mattina);

via Fontana del Cerro;

contrada Piani del Mattino e zone limitrofe (fino al ripristino della risorsa).

Mentre, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 15:00 di oggi alle 6:30 di domani mattina nell’intero abitato di Picerno e nelle seguenti zone del Comune di Tito:

zona alta abitato, scalo ferroviario;

palazzine Mancusi; c/da stranieri;

c/da Rodolena;

c/da Canali;

c/da Frascheto;

Frascheto alto;

Fontana Camilla;

Ponte Calogna;

c/da Macchia;

SS 94;

zona artigianale.

