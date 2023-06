Basilicata: “in questa zona industriale incidenti e strade allagate”! La richiesta urgente

“Ieri sulle strade per arrivare nella zona industriale di Melfi si è consumato un altro incidente stradale con tre feriti gravi.

Nel silenzio più totale delle istituzioni, oggi continuiamo a registrare un disinteresse per i lavoratori e le lavoratrici e per le persone che rischiano la propria vita sulla Potenza – Melfi per raggiungere il posto di lavoro, del tutto inadeguate, e su queste non si interviene per effettuare la necessaria manutenzione”.

È quanto afferma la segreteria generale della Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita che aggiunge:

“Oggi abbiamo assistito all’allagamento delle strade con una pericolosità estrema.

Abbiamo chiesto un intervento alla Regione Basilicata che continua a tacere.

Chiediamo al presidente Bardi di passare dalla zona industriale di Melfi per verificare lo stato di abbandono in cui versa.

Allo stabilimento Stellantis i lavoratori oggi si sono trovati a lavorare sulle linee con grandi pozzanghere sul pavimento.

Praticamente un rischio rispetto alla salute e alla sicurezza fuori e dentro lo stabilimento.

Chiediamo nuovamente l’apertura di un confronto con Stellantis prima del 29 giugno anche per garantire le condizioni di sicurezza fuori e dentro lo stabilimento”.a

