Basilicata: in fiamme un’abitazione! Ecco cosa è successo

La Polizia di Stato mette in salvo una famiglia ignara che la propria abitazione stesse andando a fuoco a causa del barbecue di ferragosto.

È accaduto il 15 agosto a Lagonegro dove un automobilista in transito notava delle fiamme divampare da un’abitazione ed informava una pattuglia della Polizia Stradale di Lagonegro.

I due operatori, dopo aver individuato l’immobile, il cui tetto era stato avvolto dalle fiamme, evacuavano subitola villetta al cui interno si trovavano delle persone anziane e con difficoltà motorie, tutte ignare di quanto stava accadendo all’esterno poiché il fumo aveva invaso fino a quel momento solo l’ultimo piano.

Dopo essersi assicurati che all’interno non ci fosse nessun altro, i due poliziotti riuscivano a limitare l’evoluzione dell’incendio utilizzando getti d’acqua dell’impianto di irrigazione in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco che provvedevano al completo spegnimento delle fiamme ed accertavano che il fuoco si era generato da un barbecue predisposto per il ferragosto.

Il provvidenziale intervento, fedele al claim della Polizia di Stato “esserci sempre”, scongiurava il peggio.

Ecco le foto.

