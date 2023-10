Basilicata, impianti da fonti rinnovabili: “Evase circa 400 richieste”. I dettagli

“È stata predisposta la determina di pagamento relativa a ulteriori 51 richieste da parte dei cittadini lucani, per un importo che si avvicina ai 500 mila euro.

Ad oggi sono state evase circa 400 richieste di contributo tra beneficiari e operatori economici per oltre 2 milioni di euro“.

È quanto comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in riferimento all’Avviso pubblico “Contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”.

Aggiunge Latronico:

“A dimostrazione della bontà della misura si evidenzia che le richieste di prenotazione delle risorse, al netto dei contributi già erogati, ammontano a circa 35 milioni di euro corrispondenti a oltre 5 mila istanze”.

