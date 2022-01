Basilicata: “il personale scolastico non vaccinato si aggira tra il 4 e 5%”. I dettagli

Da una rilevazione di ieri, nelle scuole lucane, il tasso di assenza di docenti e personale, perché non vaccinato:

“si aggira tra il quattro ed il cinque per cento, cioè circa 58 unità”.

La dirigente dell’ufficio scolastico regionale di Basilicata, Claudia Datena, che stamani, a Potenza, ha partecipato alla riunione del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha sottolineato:

“Ci sono poi docenti che hanno rinviato la vaccinazione o che al momento usufruiscono di congedi o assenze di vario tipo, che sono 115“.

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha detto che la nota inviata ai sindaci “ha un senso collaborativo”, per sottolineare che alcune ordinanze comunali che differivano l’apertura delle scuole:

“sono dissonanti con le precise indicazioni fornite dall’ultimo decreto legge del Governo.

Iniziative di questo genere debbono essere concertate con l’autorità di governo”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla didattica a distanza, Datena ha poi aggiunto che:

“la dad, come dettato al Governo, si attiva solo in presenza di uno o più casi positivi a seconda dei diversi gradi di istruzione.

In mancanza di queste condizioni l’attività si svolge regolarmente in presenza anche per i ragazzi e bambini non vaccinati“.

