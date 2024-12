Basilicata: il governo nazionale destina un ulteriore contributo di 300000 euro per eventi e attività sportive. I dettagli

“La legge di bilancio 2025 è stata approvata in via definitiva così come il bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027.

È con grande soddisfazione che posso annunciare che il governo nazionale, grazie ad un emendamento di Forza Italia, ha deciso di destinare un ulteriore contributo di 300 mila euro per il 2026 in favore della regione Basilicata finalizzato al sostegno di eventi e attività di rilievo nazionale e internazionale organizzate da società sportive lucane.

Le società sportive della Basilicata avranno quindi ulteriori ristori non solo dalle misure regionali ma anche da questa importantissima scelta politica nazionale per la quale ringrazio il gruppo di Forza Italia alla camera ed al senato.

Questo testimonia come questo governo sia attento alle esigenze della nostra regione e di come il rapporto sinergico tra istituzioni a vari livelli porti grandi risultati”.

Così dichiara il consigliere regionale Michele Casino, capogruppo per forza Italia.