Basilicata, ha un malore e si accascia a terra: uomo perde la vita in strada

Una vera tragedia in Basilicata.

Questa mattina, a Potenza, le forze di Polizia sono intervenute presso un noto supermercato di Viale del Basento nel tentativo di soccorrere un uomo.

Sgomenti i cittadini che si sono trovati in zona ed hanno assistito, loro malgrado, alla scena.

Secondo le prime notizie, l’uomo ha avvertito un malore appena uscito dalla struttura.

Sul posto anche il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso del 118.

In primis l’india 29 di Avigliano, che subito ha iniziato le manovre di rianimazione.

Subito dopo è arrivata anche la Mike 2.

L’ equipe, coordinata dal dr. Claudio Damiano Serra, in presenza degli astanti, ha applicato come da protocollo, subito le manovre di rianimazione (RCP), tanto che il defibrillatore ha scaricato per ben sei volte.

Gli operatori del 118 Basilicata Soccorso, solo dopo tanto accanimento nel tentativo di salvare una vita e dopo diversi minuti, hanno dovuto purtroppo constatare il decesso.

Anche se un po’ rammaricati, hanno dichiarato di essere pronti subito, per un eventuale altro soccorso.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)