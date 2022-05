Basilicata, Guardia di Finanza: importante visita oggi del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale Gibilaro. Ecco i dettagli

In data odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, è giunto a Potenza per una visita di commiato al Comando Regionale delle Fiamme Gialle, in quanto a breve lascerà la sede di Napoli per ricoprire altro prestigioso incarico alla città di Roma.

L’Alto Ufficiale è stato accolto, presso la caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.” di via della Meccanica di Potenza, dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Gaetano Scazzeri e dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, Col. t. ISSMI Michele Onorato e Col. t. ISSMI Giuseppe A. Cardellicchio, dove ha incontrato i Comandanti di tutti i Reparti dislocati nel territorio lucano, oltre agli appartenenti al Consiglio di rappresentanza militare, una cospicua componente di militari in servizio, nei vari gradi, nonché i rappresentanti della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Al termine della visita, l’Autorità ha inteso esprimere a tutti i Finanzieri lucani il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso, per i risultati conseguiti nei diversi comparti della missione istituzionale affidata al Corpo e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra le varie Istituzioni e nella collettività.

