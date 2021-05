Basilicata: grazie al Bonus Vacanze 2021 si possono fare le ferie al mare presso questa magnifica struttura a 4 Stelle! Ecco tutti i dettagli

Arriva un’altra buona notizia per la Basilicata in vista delle imminenti vacanze estive.

Dopo aver ottenuto pochi giorni fa ben 5 Bandiere Blu per la qualità delle spiagge arriva la proroga per il Bonus Vacanze 2021 che si può richiedere di nuovo anche per quest’estate in quanto è stato stanziato un fondo da 2,4 Miliardi.

In sostanza si tratta di un contributo economico (fino a 500 euro) per i soggiorni turistici in Italia.

Non cambia quindi la formula del Bonus Vacanza 2021 rispetto a quella dell’anno scorso.

L’importo del bonus vacanza 2021 varia a seconda del numero di membri del nucleo familiare e inoltre va speso in un’unica soluzione e quindi presso una sola struttura.

Hanno diritto al Bonus quelle famiglie che hanno un ISEE fino a 40 mila euro annui ed è suddiviso in tre fasce distinte a seconda della composizione del nucleo famigliare:

Otterranno il massimo del Bonus, pari a 500 euro, quelle famiglie composte da 3 o più soggetti;

Avranno diritto a 300 euro i nuclei famigliari di 2 persone;

Saranno previsti 150 euro per i singoli.

Il Bonus prevede un 80% di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva mentre il restante 20% sarà identificata come detrazione dell’imposta sul reddito.

Secondo un’indagine di Federconsumatori però meno della metà delle strutture (solo il 46%) riconosce ai propri clienti l’agevolazione.

Fortunatamente in Basilicata la Bandiera Blu per la qualità della spiaggia è stata assegnata a Nova Siri (MT) dove la bellissima struttura a 4 Stelle “Giardini D’Oriente” accetta integralmente il “Bonus Vacanze 2021” e il Proprietario ha dichiarato alla nostra Redazione che:

“Anche i primi mesi del 2021 ovviamente, a causa del Coronavirus, sono stati particolari per tutti.

Augurandoci che il peggio sia ormai alle spalle e per festeggiare l’arrivo dell’estate abbiamo deciso di aderire al Bonus Vacanze 2021 per le tantissime persone che, senza saperlo, ne hanno pieno diritto.

Il Villaggio Giardini D’Oriente da sempre gode di ampi spazi esterni, con i suoi vasti giardini e l’adiacente pineta marittima.

Dallo scorso anno abbiamo inoltre ampliato la nostra gamma di servizi (per far fronte alla nuova situazione dettata dall’epidemia di Sars Cov 2) con:

Bar all’aperto,

3 Sale Ristorante,

2 Piscine grandi,

una Piscina per Bambini,

ampia spiaggia di sabbia.

Per garantire un servizio di qualità ma anche il giusto distanziamento il Villaggio Club Giardini D’oriente svolgerà il servizio della colazione, del pranzo e della cena sulle 3 Sale Ristorante (la sala centrale, la terrazza e la sala Luxor hanno infatti i tavoli opportunamente distanziati e riservati al nucleo familiare fino al termine del soggiorno).

Il villaggio dispone di due ampie Piscine oltre a quella dei bambini, tutte con Solarium e giardini molto spaziosi e inoltre la nostra ampia spiaggia garantirà il distanziamento tra gli ombrelloni ed i lettini.

La sera oltre al Bar centrale si potrà godere di Musica Live e del servizio al tavolo sulla nostra elegantissima terrazza Luxor dove poter ammirare scorci e paesaggi fiabeschi.Il nostro consolidato Staff di animazione ha messo a punto un programma che consentirà agli ospiti, dai più piccoli ai più grandi, di godere a pieno di tutte le attività.Inoltre il Mini Club, nostro punto di forza, opererà in spazi aperti e sicuri.

I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e potranno fare svariate attività sportive e ludiche.

Abbiamo inoltre un circolo velico dotato di Barche a Vela, Catamarani, Canoe e Pedalò; un cabinato di 15 metri per effettuare escursioni in piccoli gruppi o nuclei della stessa famiglia.

Tantissimo lo sport da praticare in massima sicurezza: Tennis, Tiro con l’Arco, Escursioni in Bicicletta, ecc (attività tutte definite sicure dai protocolli governativi).

Il nostro grande anfiteatro garantirà a tutti la possibilità di godere degli spettacoli del nostro cast artistico, il quale proporrà ogni sera uno show diverso ed in seconda serata: musica dal vivo, eventi esclusivi e performance varie dislocate in diversi spazi del villaggio”.

Facciamo sapere a tutti di questa incredibile (e forse irripetibile) opportunità di andare in ferie sfruttando integralmente il “Bonus Vacanze 2021” ricordando che il numero di telefono diretto da chiamare adesso per ulteriori informazioni (prima che finiscano le camere disponibili) è il:

0835877684

