Basilicata: furgone si avvia senza conducente! Ecco cosa è successo

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, ieri alle ore 16:00 circa, sono intervenuti per il recupero di un furgone in via Vittorio Emanuele nel centro abitato di Tito (Pz).

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato un furgone che per cause in corso di accertamento si è messo in marcia senza conducente terminando la propria corsa tra due fabbricati restando in bilico a ridosso di un muretto.

I Vigili del Fuoco con l’ausilio di una autogrù, hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente e successivamente si è provveduto al recupero del veicolo riponendolo sulla carreggiata, sul posto anche una autopompa ed un fuoristrada per un totale di sette unità.

La strada è stata chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di recupero.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Ecco alcune foto dell’intervento.

