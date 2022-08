Basilicata: è Nicola Viola il nuovo vice coordinatore regionale di “Noi con l’Italia”. Auguri di buon lavoro

Nicola Viola è stato nominato vice coordinatore regionale di “Noi con l’Italia” per la Basilicata.

Afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore lucano di “Noi con l’Italia” e candidato al Proporzionale alla Camera nella lista “Noi moderati”:

“Con Nicola si rafforza la nostra squadra di contenuti ed esperienza.

Noi con l’Italia consolida la sua presenza nel materano per garantire una rappresentanza sempre più coerente e seria nella nostra Regione.

Sono sicuro che la presenza di Nicola nel nostro partito darà un contributo importante anche alla campagna elettorale che ci accingiamo ad affrontare”.

Ha dichiarato il neo vice coordinatore, Nicola Viola:

“Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questa nomina, per me motivo di grande soddisfazione personale.

Credo che questo debba essere necessariamente un punto di partenza, in un momento così delicato per la politica italiana, per lavorare duramente e per pormi al servizio della comunità lucana in primo luogo.

Ringrazio l’onorevole Lupi, l’onorevole Colucci e il coordinatore Cannizzaro per questa nomina, sicuro che riusciremo a lavorare in stretta sinergia per ridare alla politica lucana la visibilità che merita sul palcoscenico nazionale”.

I complimenti al neo vice coordinatore Viola sono arrivati anche dal gruppo nazionale di “Noi con l’Italia” che in un post sui social hanno augurato buon lavoro a Nicola.

