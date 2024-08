Basilicata: donna di origini calabresi si sente male! Questi i soccorsi

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato ieri pomeriggio per una signora del ‘53 di origini calabresi colta da un malore su Serra del Prete, nel Parco Nazionale del Pollino.

Subito la squadra di Guardia Attiva presente nel territorio ha allertato la squadra del Servizio Regionale Calabria, che ha subito raggiunto i nostri tecnici.

Il 118 Basilicata, con l’elicottero di base a Potenza (PZ), in una zona poco distante da Piano Visitone, ha imbarcato un tecnico di elisoccorso per raggiungere la cima e valutare la modalità di intervento.

È stato possibile imbarellare ed imbarcare la paziente ed il marito che sono poi stati trasportati a valle.

L’elicottero, con una seconda rotazione, ha recuperato il tecnico del Soccorso Alpino per ricondurlo a valle.

Successivamente, con il paziente a bordo, ha fatto rientro all’ospedale “San Carlo” di Potenza (PZ).

L’intervento si è concluso poco prima delle 18:00.

Sempre ieri, nel primo pomeriggio, le UCRC (unità cinofile ricerca in catastrofe) del Centro – Sud sono state attivate per una frana in provincia di Caserta.

Presente anche l’unità cinofila del Servizio Regionale Basilicata.