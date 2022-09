Basilicata, da Bardi auguri di buon lavoro a tutti i 7 parlamentari eletti: ecco i dettagli

“Ieri sera il Viminale ha indicato gli eletti in Basilicata.

Voglio fare gli auguri a tutti i 7 parlamentari, nella speranza e nella convinzione di una costante e proficua collaborazione.

La riduzione del numero dei parlamentari, confermata da un referendum cui dissero ‘sì’ oltre il 75% dei lucani, da una parte riduce la rappresentanza dei territori ma dall’altra dà un ruolo di maggior peso ai singoli deputati e senatori.

La tutela degli interessi territoriali in Parlamento e al governo diventa così una responsabilità ancora maggiore e per questo motivo la Regione Basilicata ha la necessità di un dialogo sempre più efficace con tutti i 7 eletti in Basilicata, di maggioranza e di minoranza.

Le fisiologiche divisioni e le differenti appartenenze devono venire meno quando si discuterà delle scelte strategiche per il futuro dei nostri territori e per questo motivo la collaborazione istituzionale da parte dell’ente Regione sarà sempre totale.

Auguri e buon lavoro nell’esclusivo interesse della Nazione e dei lucani“.

Lo ha dichiarato il Governatore Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)