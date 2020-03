Basilicata. Coronavirus, lettera di Bardi ai Sindaci: “astenersi in via categorica da eventuali dichiarazioni pubbliche o mediante social per garantire la privacy dei soggetti positivi”

Il presidente Vito Bardi ha invitato i sindaci dei comuni lucani a garantire la privacy delle persone positive al Coronavirus.

Di seguito la comunicazione.

“Gentili Sindaci,

in riferimento alle informazioni sul risultato dei tamponi Covid-19, si invitano le Signorie Loro ad astenersi in via categorica da eventuali dichiarazioni pubbliche, o mediante social, al fine ultimo di garantire la privacy dei soggetti attualmente risultati positivi al Covid.

Ricordo alle Signorie Loro che la Privacy è tutelata in Italia per legge, non trascurando poi il fatto che tale tipo di comunicazione crea allarme e panico nelle popolazioni amministrate.

Certo che comprenderete bene la gravità del momento, mi affido al Vostro senso di responsabilità.”

