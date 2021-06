Basilicata: contro il deposito nucleare interviene questo senatore lucano! I dettagli

Il senatore Saverio De Bonis a Gennaio 2021 aveva presentato una interrogazione in merito ai criteri di valutazione per individuare i siti potenzialmente idonei ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi contenuti nella carta CNAPI.

Ora De Bonis dichiara:

“Dopo aver partecipato all’incontro organizzato dall’Associazione antinucleare ScanZiamo le scorie, ed appreso delle osservazioni al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi illustrate dal professor Scalia, in quanto rappresentante parlamentare mi associo alle richieste dei Comuni e provvederò pertanto, nei prossimi giorni, a inviare una mia nota alla SOGIN per ribadire e rafforzare la posizione contraria alla realizzazione del deposito in Basilicata e in Puglia“.

