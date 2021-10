Basilicata: concorso per 2.022 assunzioni nella Pubblica Amministrazione! Ecco come presentare domanda

La Regione Basilicata comunica:

“Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi ed esami – n. 82 del 15 ottobre 2021, il bando di Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La domanda di ammissione al concorso, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud entro le ore 14.00 del 15 novembre 2021.

Per l’individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali consultare l’allegato 1 del bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

Per ulteriori informazioni consulta il sito del Formez alla pagina http://riqualificazione.formez.it”.

