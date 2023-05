Basilicata, concorso per 142 infermieri: ci sono buone notizie! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“La UIL FPL esprime soddisfazione per la decisione del TAR Basilicata che ha consentito di riammettere circa un centinaio di infermieri al Concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 142 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) in forma aggregata tra le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata.

Vengono pienamente soddisfatte le istanze della scrivente che assistita dal nostro ufficio legale, prima con le ordinanze cautelari del 24/11/2023 ed oggi con le sentenze definitive.

Un risultato ottenuto non solo per i nostri assistiti, ma anche per gli altri candidati che hanno beneficato indirettamente dei ricorsi presentati.

La UIL ha creduto nel ricorso ed ha ottenuto il risultato dell’ammissione alle prove successive per oltre un centinaio di infermieri!

Un risultato importante che consentirà ad altri candidati di avere l’opportunità di essere inclusi in graduatoria.

Dispiace per le posizioni assunte da una sigla autonoma che aveva dileggiato l’iniziativa della UIL FPL che, consegue un importante obbiettivo avendo sollevato la questione delle domande sbagliate già in sede stragiudiziale.

Un’organizzazione quindi sempre dalla parte giusta, ovvero a favore dei cittadini e dei lavoratori e che, grazie all’aumento della platea dei candidati, potranno selezionare i migliori e meritevoli.

Pervengono segnalazioni di domande ambigue anche con riferimento alla prova pratica e, all’esito del doveroso approfondimento da parte dell’Ufficio Legale, non esiteremo ad adire nuovamente la Giustizia Amministrativa”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)