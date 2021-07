Basilicata: chiesta la Cittadinanza onoraria per Mister Roberto Mancini e tour della Coppa! La proposta

In una nota il capogruppo del PD di Lauria (PZ), Mimino Ricciardi, dichiara:

“L’armonia che si è venuta a determinare in quest’ultimo mese riguardo ai risultati della nazionale italiana di calcio e ciò che ne ha determinato dopo la vittoria di domenica scorsa a livello nazionale è un processo che bisogna assolutamente valorizzare.

Se a ciò aggiungiamo la promessa del CT Mancini (ritornare a Lauria!) e quello che può rappresentare per lo spirito sociale e sportivo in primis per la nostra comunità sia doveroso che l’istituzione cittadina contribuisca fattivamente a questo processo nella speranza che Lauria voglia premiare l’impegno, il valore, la professionalità e le capacità di chi è riuscito a compiere un’impresa sportiva straordinaria di grande valore sociale per l’Italia.

Con questo spirito ho protocollato ieri la richiesta al Sindaco e al Presidente del Consiglio un ordine del giorno nel quale chiedo da consigliere capogruppo il conferimento della cittadinanza onoraria di Lauria a Mister Roberto Mancini e di far in modo che Lauria sia tappa del prossimo tour che la Coppa dell’Europeo farà per l’Italia“.

