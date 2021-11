Basilicata, cade cane in un fossato! Intervento dei Vigili del Fuoco. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 10:30 circa, sono intervenuti in via Giorgio La Pira a Potenza per il salvataggio di un cane caduto in un fossato tra abitazioni.

I VV.F. allertati da un inquilino, giunti sul posto con l’ausilio di una scala hanno raggiunto il cane esausto e malnutrito che intanto si era adagiato in una nicchia.

Una volta recuperato, il cane è stato dissetato e sfamato con la collaborazione di alcuni inquilini presenti in attesa dell’arrivo del veterinario che successivamente lo ha preso in carico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità.

Complimenti ai nostri Vigili del Fuoco, sempre al fianco di persone e animali.

Queste alcune foto.

