Basilicata, brutto incidente su questa strada! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza alle ore 19.00 circa, sono intervenuti per incidente stradale sul raccordo autostradale Sicignano – Potenza in prossimità dell’uscita per Vietri di Potenza al Km 20+300 direzione Potenza.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno trovato un autoarticolato, senza carico, che aveva urtato il guard rail che separa le corsie.

L’impatto oltre a danneggiare la cabina ha generato una grossa perdita di carburante che ha invaso tutta la corsia.

Il conducente con ferite lievi è stato assistito da un Vigile del Fuoco libero dal servizio che transitava sul raccordo, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Durante le operazioni di soccorso i VV.F. hanno messo in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

E’ stato necessario chiudere il raccordo autostradale per tutta la durata delle operazioni per consentire il recupero del veicolo e della pulitura del manto stradale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autogrù per un totale di sette unità.

Sul posto Polizia Stradale, 118 e Anas.

Queste alcune foto.

a

a

