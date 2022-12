Una nota della Giunta Regionale fa sapere:

“Per i lucani che non hanno un PDR, ossia un contatore del gas attivo, da lunedì 5 dicembre, si potrà presentare la domanda per l’accesso ad un contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica”.

