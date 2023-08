Basilicata, bimbo di 11 mesi ingoia una batteria! Intervenuta l’eliambulanza

È stato trasportato al Santo Bono di Napoli da Potenza il bambino di 11 mesi soccorso dopo aver ingerito una batteria a bottone.

Il piccolo, come fa sapere rainews, è stato trasferito in eliambulanza, una volta arrivato a Napoli è stato immediatamente portato in sala operatoria dove ad attenderlo c’era una equipe di specialisti che hanno lavorato diverse ore per rimuovere per via endoscopica la batteria incastrata nell’esofago.

Il bimbo, al momento, non è più in pericolo di vita, ma è ancora ricoverato in terapia intensiva ed è sotto stretta osservazione.a

