Basilicata: “Bene le assunzioni in sanità, ora, dopo 18 anni, anche per il 118 si deve chiudere un’altra pagina di precariato”. Questa la richiesta

“Il Coordinamento territoriale dei Medici Convenzionati del ‘118’ UIL FPL esprime soddisfazione con cui l’Assessore Fanelli ha proceduto nell’approvazione del documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari.

Adesso però il prossimo passo deve essere il reclutamento di nuovo personale medico, che manca soprattutto nel Dipartimento di Emergenza Urgenza 118, sul quale la scrivente chiede di accendere i riflettori.

Dopo 18 anni, si deve chiudere un’altra pagina di precariato della sanità lucana.

Bisogna dare il via libera alla stabilizzazione dei medici dell’emergenza in servizio al 118.

La UIL FPL chiede all’assessore Fanelli, di avviare urgentemente il percorso di trasformazione in lavoro stabile dei contratti dei professionisti che operano con incarico a tempo determinato ed in regime di convenzione.

Occorre aprire un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che dovranno avere il modo di confrontarsi con l’Assessorato della Salute per definire i criteri della stabilizzazione, così come avvenuto per altre categorie di lavoratori del mondo della sanità.

Il tema della stabilizzazione delle convenzioni dei medici del 118 deve essere da subito al centro dell’agenda del governo Bardi che, in questi anni, sul fronte delle stabilizzazioni nel comparto della Sanità ha contrattualizzato centinaia di ex precari.

La riconversione in lavoro stabile dei medici impegnati a bordo delle ambulanze è uno dei tanti interventi che va programmato nel settore dell’emergenza che, soprattutto in questo periodo, merita sostegno ed attenzioni”.

