Basilicata: “bene il Piano sulle liste d’attesa, ma serve un confronto urgente sulle risorse per il personale”. La richiesta di questo sindacato

La UIL FPL prende atto che, dopo le ripetute richieste avanzate all’Assessore alla Salute Cosimo Latronico, finalmente è stato adottato un provvedimento per affrontare il problema delle liste d’attesa in Basilicata.

Il nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa – Sezione Specialistica Ambulatoriale per il 2025, approvato dalla Giunta regionale, rappresenta un passaggio strategico verso una sanità più efficiente, trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini.

Apprezziamo le misure adottate, come il limite di 72 ore per le urgenze e fino a 120 giorni per le prestazioni programmabili, l’obbligo per il medico prescrittore di indicare il quesito diagnostico per garantire maggiore appropriatezza delle prescrizioni e il potenziamento dell’utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche, con un obiettivo minimo dell’80% della capacità operativa.

Riteniamo particolarmente rilevante anche l’impegno a garantire l’apertura delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, in fascia serale e nei fine settimana per ampliare l’accessibilità e l’erogazione delle prestazioni, così come la centralizzazione delle prenotazioni tramite il CUP regionale, con l’obbligo di trasparenza e visibilità delle agende.

Tuttavia, per garantire la piena attuazione del Piano, riteniamo indispensabile un confronto urgente per comprendere se la Regione ha previsto risorse dedicate per le tariffe del personale sanitario, che dovrà garantire l’attuazione delle nuove misure.

Ad oggi, purtroppo, nessun incontro con le organizzazioni sindacali è stato convocato.

Chiediamo quindi alla Regione di convocare urgentemente un tavolo di confronto con la UIL FPL e le altre rappresentanze sindacali, affinché si possano discutere nel merito le risorse e le condizioni operative necessarie per rendere il provvedimento realmente attuabile.

Solo attraverso un adeguato riconoscimento e valorizzazione del personale sanitario si potrà concretamente ridurre le liste d’attesa e garantire ai cittadini lucani un accesso tempestivo e appropriato alle cure.

Così scrive in un comunicato il segretario Regionale aggiunto Verrastro Giuseppe.