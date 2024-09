Basilicata, assunzione di personale aggiuntivo ai comuni: questa la situazione

“Nei giorni scorsi abbiamo inviato al presidente Bardi l’interrogazione dell’on. Nicola Stumpo (Pd) con cui chiede al Ministro per il Sud di procedere di fatto a uno scorrimento della graduatoria relativa al Programma CapCoe (Programma nazionale di assistenza tecnica-capacità per la coesione), che prevede l’assunzione di personale aggiuntivo negli organici di Enti territoriali e Regioni per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della politica di coesione”.

Ne dà notizia il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

Continua Lacorazza:

“Purtroppo l’algoritmo utilizzato non rende giustizia e molti comuni, soprattutto i più piccoli che necessitano di una maggiore dotazione organica, risultano penalizzati.

Per la Basilicata risultano infatti esclusi ben 51 Comuni, 42 della Provincia di Potenza e 9 della Provincia di Matera.

Per questo abbiamo interessato sia i nostri parlamentari con l’auspicio che si uniscano a tutte le forze politiche, sia il presidente Bardi affinché faccia la propria parte in Conferenza Stato Regioni e, in subordine, utilizzi risorse regionali per procedere allo scorrimento favorendo anche opportunità occupazionali per i nostri giovani”.