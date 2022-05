Basilicata, assessore Fanelli sulla sanità: “l’abbattimento delle liste di attesa è una priorità del mio assessorato”! L’incontro di oggi

Riceviamo e riportiamo una nota del vicepresidente della giunta regionale e assessore alla salute Francesco Fanelli:

“Oggi importante riunione con il Presidente Bardi, il dipartimento e le aziende sanitarie per affrontare l’antico tema delle liste di attesa.

Si tratta di una criticità che in Basilicata non nasce oggi, che è stata poi acuita dal Covid, e che in tutte le regioni d’Italia vede le varie amministrazioni alla ricerca di strumenti innovativi per fare fronte a una sfida senza precedenti.

L’abbattimento delle liste di attesa è una priorità del mio assessorato e di tutta la Giunta, e stiamo costruendo una soluzione strutturale, che vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

L’obiettivo è garantire l’accesso alle cure a tutti i lucani e abbattere l’emigrazione sanitaria“.

