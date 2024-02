Basilicata: arrestato un uomo dai poliziotti nei pressi di questa stazione ferroviaria! Ecco cosa è successo

La Polizia di Stato, nella giornata di martedì 13 febbraio, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti di un cittadino di nazionalità nigeriana in via La Marmora, nei pressi della stazione ferroviaria.

Tale risultato è stato raggiunto nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, nelle zone della città segnalate come luoghi ove si svolge l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un trentenne in via La Marmora, nei pressi della stazione ferroviaria, il quale alla vista degli operatori ha provato ad eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga.

Gli operatori hanno prontamente fermato ed identificato il soggetto che è stato trovato in possesso di oltre venti dosi di eroina e di circa trecento euro in contanti.

All’esito delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro”, in attesa del giudizio di convalida.

Le indagini sono in corso e vale nei confronti dell’indagato la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Ecco quanto sequestrato.