Basilicata: aperta ufficialmente la raccolta di questi tipi di Tartufi! I dettagli

Oggi si apre ufficialmente la raccolta del Tartufo Nero Uncinato e del Tuber Magnatum Pico, comunemente noto come Tartufo Bianco Pregiato.

Tra le varie specie di tartufo presenti in Basilicata, il Bianco Pregiato è certamente il più atteso, nonché quello di maggiore valore economico.

Secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 35 del 1995, la raccolta è consentita a partire da un’ora prima dell’alba.

Questa mattina, precisamente alle 6:30 del 1° Ottobre, i raccoglitori lucani hanno potuto iniziare il tanto atteso lavoro, che proseguirà fino al 31 dicembre 2024.

In questo periodo sarà possibile raccogliere e gustare il pregiato fungo ipogeo.

Ha dichiarato l’assessore Carmine Cicala:

“L’avvio di questa raccolta segna non solo un momento importante per i raccoglitori, ma anche per tutta la filiera del tartufo lucano.

Il nostro tartufo sta guadagnando sempre più apprezzamento, e la Basilicata si sta affermando come un punto di riferimento nel settore.

Ne abbiamo avuto la conferma recentemente a Torino, durante l’incontro nazionale dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo presso il Salone del Gusto, dove la nostra regione è stata protagonista”.

Cicala ha inoltre sottolineato l’impegno della Regione nella promozione del tartufo lucano:

“Inizia oggi anche una stagione ricca di eventi informativi, che culminerà con il Forum Tartufo regionale a dicembre.

Questi incontri saranno fondamentali per rafforzare la filiera del tartufo poiché, specialmente quest’anno, ci aspettiamo una produzione di grande qualità”.