Basilicata: “all’ombra” del Santuario della Madonna Nera di Viggiano il Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie. Ecco il programma

L’ 11 settembre 2021 tutte le 20 Regioni di Italia saranno unite per il 14° Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie per la famiglia, promosso dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), dal movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo e dal Forum delle Associazioni familiari.

Per la Basilicata, in accordo con il Rettore del Santuario della Madonna Nera di Viggiano don Paolo D’Ambrosio e l’Amministrazione Comunale di Viggiano, la scelta dove celebrare l’evento è ricaduta su Viggiano, seppur in forma statica, stanti le vigenti limitazioni anti-contagio.

L’intero evento si terrà in Piazza San Giovanni XXIII di Viggiano.

Il palco naturale presente nella Piazza sarà utilizzato per ospitare sia i vari momenti del programma (accoglienza, preghiera, interventi, recita del Rosario), sia la Celebrazione Eucaristica, prevista a conclusione dell’evento, che sarà celebrata dall’Arcivescovo della Diocesi di Acerenza e delegato CEB per la Pastorale Familiare regionale Francesco Sirufo.

Garantita l’animazione di musica e canto a cura della corale regionale del RnS Basilicata.

Questo il programma completo:

• Accoglienza ore 16:30

• Canti e preghiere

• Saluto di benvenuto del Rettore del Santuario e del Sindaco di Viggiano o suo incaricato

• Saluto di Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza e delegato CEB per la Pastorale Familiare regionale

• Messaggi degli organizzatori del Pellegrinaggio

Seconda parte

• Preghiera del S. Rosario della famiglia

• (al termine) Atto di Affidamento delle Famiglie – Atto di Affidamento dei Bambini all’inizio dell’Anno Scolastico

• Segno dei palloni “W la Famiglia – La Famiglia è Viva”

Terza parte

• Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Sirufo

• Flambeaux “statico” finale e Benedizione

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)