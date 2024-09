Basilicata: alla vista dei Carabinieri 29enne accelera il passo e tenta la fuga. Ecco cosa nascondeva

Non conosce soluzione di continuità l’opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza.

Nel weekend, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto nel comune di Avigliano, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza, nei pressi dello scalo ferroviario, ha notato l’atteggiamento sospetto di uno straniero a piedi il quale, non appena ha incrociato l’autovettura di servizio, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi frettolosamente dal posto.

Immediati i controlli da parte dei militari dell’Arma che, bloccato l’uomo, identificato in un 29enne nigeriano, e ricorrendone i presupposti, hanno proceduto ad una perquisizione personale a conclusione della quale i Carabinieri hanno rinvenuto 14,5 grammi di eroina suddivisa in 20 dosi, 1 grammo di hashish suddiviso in 4 dosi e 0,5 grammi di cocaina in un’unica dose.

Vistosi scoperto, il giovane ha tentato di darsi alla fuga lanciandosi nell’adiacente boscaglia.

Raggiunto dagli uomini della Benemerita, è stato bloccato non prima di aver opposto una strenua resistenza riuscendo peraltro a ferirne lievemente uno.

Condotto presso gli uffici dell’Arma di via Pretoria di Potenza, il 29enne nigeriano è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto nel Carcere di Potenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

A seguito di udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Potenza ha disposto la custodia cautelare in Carcere nei confronti dell’indagato per il quale, si ricorda, vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.