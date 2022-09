L’Amministrazione di Balvano informa:

“Giovedì sera Vigili del Fuoco impegnati da ore nella rimozione dell’albero caduto in mezzo alla strada in zona Galdo Superiore (in prossimità del Ponte Tibetano).

La pianta si è schiantata al suolo andando ad occupare la carreggiata, creando così l’interruzione della viabilità.

Sul posto anche la Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale“.

Lo avete visto anche voi?

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)