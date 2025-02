Basilicata, addio al Dott. Vincenzo Ruggiero, già consigliere regionale: lutto cittadino a Valsinni per l’ultimo saluto

La Comunità di Valsinni si stringe attorno alla prematura perdita del Dott. Vincenzo Ruggiero.

Scrive l’amministrazione:

“Premesso che in data 7 febbraio l’intera comunità è stata colpita dalla prematura e improvvisa scomparsa del nostro concittadino, dott. Vincenzo Ruggiero, persona stimata e conosciuta per il suo grande impegno professionale al servizio della gente e di tutti i cittadini lucani, per il suo innato talento al quale ha affiancato la sua passione e dedizione politica finalizzata alla crescita e allo sviluppo del territorio,

Accertato che la celebrazione delle esequie si svolgerà oggi, 9 febbraio, alle ore 15:30 presso la Chiesa dei Santi Medici in Bernalda;

Tenuto conto della profonda e straordinaria commozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento;

Ritenuto doveroso interpretare il comune sentimento di tutta la comunità, profondamente colpita da questa drammatica notizia, proclamare il lutto cittadino durante la celebrazione delle esequie per manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari.

È quindi proclamato il lutto cittadino per l’intero arco temporale in cui avrà luogo la celebrazione delle esequie in segno di cordoglio per la prematura ed improvvisa scomparsa.

Viene inoltre disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici comunali.

I cittadini, le organizzazioni sociali, le associazioni e le imprese del territorio comunale sono invitati ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose in segno di raccoglimento e di rispetto e, in particolare, i titolari di attività commerciali ad abbussare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Chiesa dei Santi Medici in Bernalda alle ore 15:30“.

Si unisce al cordoglio della comunità il Sen. Gùido Viceconte, componente della Direzione Nazionale di Forza Italia.

“Con il Dott.Enzo Ruggiero, già consigliere regionale di Basilicata, scompare una persona dalle grandi qualità umane e politiche, sempre attento ai bisogni delle persone più umili e bisognose di attenzioni e tutele.

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze”.