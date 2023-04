“Franco Adamo è stato un grande socialista, indomito e tenace nel sostenere sempre i valori del socialismo riformista e autonomista.

Ero giovanissimo quando accompagnandomi a mio padre, suo amico e compagno di una vita, l’ho conosciuto ad Albano di Lucania e da allora è nato un sodalizio politico intenso ed un legame umano profondo.

Le lotte che abbiamo condiviso sono impresse nella storia politica della Basilicata”.

Così prosegue Gianni Pittella, sindaco di Lauria e già Senatore, nel Franco Adamo:

“Franco è stato dirigente politico amato e stimato da compagni amici ed avversari, per il suo entusiasmo, per il calore e la coerenza della sua azione.

Ed è stato servitore delle istituzioni, come Sindaco, consigliere ed assessore regionale, mai smarrendo il rapporto con i cittadini. Con Gabriele Di Mauro e tanti altri ha rappresentato una classe dirigente che ha conquistato sul campo fiducia e rispetto, portando il PSI lucano a successi insperati.

Allievo di Mario Pedio e Michele Torrio, ha alimentato anche negli ultimi anni la speranza di un riscatto socialista, concorrendo a movimenti ispirati alla cultura laica e riformista e ad un tenace meridionalismo.

L’ho incontrato poche settimane fa quando la malattia lo stava già fiaccando ma lui mi disse di essere sereno perché aveva dedicato la sua vita intera al socialismo e alla sua terra.

Il suo esempio sia da guida per chi, in particolare i giovani, voglia rilanciare la politica come religione civile”.

Dichiara Raffaele La Regina:

“Ci lascia Franco Adamo, un gigante del socialismo lucano.

Un uomo di popolo e di lotta. Ha fortemente voluto ricordare Scotellaro nella sua Albano malgrado le difficoltà che viveva. Una fonte inesauribile di saggezza.

Il mio abbraccio alla sua comunità ed alla sua famiglia”.

Queste invece le parole del vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva:

“Lo ricordo sempre interessato alle dinamiche attuali con uno sguardo sempre proiettato al futuro.

La politica lucana oggi perde uno degli esponenti più appassionati e più preparati che nella stagione delle grandi riforme e dei grandi avanzamenti della nostra terra.

Alla sua famiglia il mio attestato di affetto per la grave perdita”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.

