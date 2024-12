Basilicata: a Dicembre oltre 2000 assunzioni. I dettagli

Sono i Servizi a trainare le assunzioni previste dalle aziende nel mese di dicembre in Basilicata.

Lo rivela il bollettino mensile effettuato sui fabbisogni aziendali lucani Excelsior Informa redatto da Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e dalle Camere di commercio, evidenziando come a dicembre saranno programmate 2.610 entrate (+500 rispetto a 12 mesi fa), che si concentreranno per il 73% nel settore dei servizi e per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

La conferma, si legge in una nota diffusa dalla Cciaa Basilicata, si ha anche nella classifica mensile per settore: le aziende assumono soprattutto lavoratori nelle professioni commerciali e dei servizi (37%).

Nel dettaglio, i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici assorbiranno 590 nuove unità nel mese corrente mentre 480 saranno impiegate nel settore commercio e 340 nei servizi alle persone.

Più o meno invariata la proporzione relativa al lavoro stabile, ossia delle entrate con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato: a dicembre saranno del 20%, mentre nell’80% dei casi le assunzioni saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

La quota destinata a dirigenti, specialisti e tecnici è del 13% – conto un 18% della media nazionale –, e il previsionale delle entrate di laureati è del 10%.

Poco più di un nuovo assunto su quattro ha meno di 30 anni (26%) e quasi due imprese su 10 ricorrono a reclutare personale immigrato (17%).

Al 41%, infine, le difficoltà degli imprenditori lucani nel trovare i profili desiderati.