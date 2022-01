Basilicata, 75enne scivola giù durante una battuta di caccia! Ecco cosa è successo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, ieri alle ore 11.15 circa, sono intervenuti in contrada Santa Venere a Tito per soccorrere un uomo di 75 anni impegnato in una battuta di caccia in solitaria.

Scivolato, si è procurato un trauma agli arti inferiori che gli ha impedito la risalita su strada.

Giunta la richiesta di supporto dal 118, i Vigili del fuoco arrivati in loco, hanno allestito un manovra di recupero con la barella toboga risalendo il traumatizzato per circa un chilometro.

Il 118, preso in carico l’infortunato, lo ha trasportato presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Questa una foto.

