Basilicata, 126 lavoratori disoccupati: “Anche noi vogliamo lavorare, non esistono solo i dipendenti Stellantis”! La denuncia

La vicenda dell’Ex Auchan non trova ancora un epilogo positivo.

Un ex lavoratore non ci sta (come tutti gli altri del resto) e denuncia come la Vertenza EX AUCHAN sia stata già dimenticata da TUTTI.

Segnala alla nostra Redazione:

“In questi giorni si parla solo ed esclusivamente di STELLANTIS ma dei 126 lavoratori, 126 famiglie che da Ottobre non lavorano nessuno ne parla.

Forse perché 126 lavoratori non sono importanti come i lavoratori della Stellantis!

Anche noi VOGLIAMO lavorare, anche noi dobbiamo andare avanti per sostenere le nostre famiglie!

Siamo dimenticati da tutti, politici e sindacato.

Quest’ultimo non sta dando risposte ai lavoratori che chiedono come mai questo SILENZIO.

Ci sentiamo DIMENTICATI dalla politica che invece di risolvere problemi fa campagna elettorale”.

