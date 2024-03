Basilicata: 12 milioni alle aziende agricole per investire in questo tipo di attività. I dettagli

Sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata un Avviso pubblico relativo agli “INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE – Azione a) AGRITURISMO”.

Lo rende noto la Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

Sostenere gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, migliorare l’attrattività delle aree rurali e contrastare la tendenza allo spopolamento: questi i principali obiettivi del bando, che con una dotazione finanziaria complessiva di 12 milioni di euro finanzierà gli investimenti tesi a:

migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività dell’azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

Per poter presentare l’istanza di finanziamento occorrerà essere iscritti nell’Elenco regionale degli Operatori Agrituristici.