Basentana: ripristinata la circolazione in questo tratto! L’avviso dell’Anas

Come anticipato, nella serata di ieri la strada statale 407 “Basentana” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Garaguso (dal km 42 al km 52) in provincia di Matera, a causa dell’esondazione del fiume Basento.

Ad oggi questa la situazione, come comunicata dall’Anas:

“Grazie al lavoro svolto dal personale Anas anche durante tutta la notte a seguito della bomba d’acqua che ha interessato la zona, a partire dalle prime ore di questa mattina, la circolazione è stata ripristinata“.a

