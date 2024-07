Basentana: “odissea quotidiana per gli automobilisti”. I dettagli

“La vita di coloro che percorrono la strada statale S.S. n407 – Basentana continua ad essere complicata;

alla luce dei continui disagi che sono evidenti a tutti gli automobilisti ho presentato un’interrogazione consiliare per conoscere qual è l’effettivo stato dell’arte degli interventi di ammodernamento della S.S. n. 407 – Basentana, lotto per lotto, quali le problematiche, in considerazione dei ritardi accumulatisi nella esecuzione dei lavori”.

E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli, che prosegue:

“La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Infrastrutture ha l’autorevolezza e la competenza necessarie per monitorare lo stato dei lavori e allo stesso tempo interloquire con l’ANAS al fine di rendere noto ai Sindaci interessati e al territorio nel suo complesso l’effettivo stato di avanzamento dei lavori e dei collaudi in corso.

Da alcuni anni sulla suddetta arteria le criticità maggiori sono nel tratto materano tra Calciano e Pisticci, dove i continui (ed infiniti) lavori di messa in sicurezza per realizzare le barriere spartitraffico e, quindi, garantire la separazione delle carreggiate e la eliminazione degli accessi con varchi a raso rappresentano un’ “odissea” quotidiana per gli automobilisti.

Per queste ragioni nell’interrogazione ho chiesto al Presidente della Giunta regionale ed a nuovo ‘Assessore alle Infrastrutture quali iniziative intendono intraprendere con ANAS al fine di contribuire, per quanto di competenza, alla risoluzione delle problematiche che riguardano S.S. n407 – Basentana e quali iniziative intendono intraprendere al fine di coinvolgere i Sindaci e le popolazioni interessate in modo da veicolare più velocemente informazioni certe e dettagliate sullo stato avanzamento lavori, conclude Roberto Cifarelli.