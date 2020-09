Basentana: ennesimo giovane perde la vita, non è possibile!

Lungo la strada statale 407 “Basentana” in corrispondenza del km 95,700, nel territorio comunale di Bernalda (MT), un terribile frontale ieri ha provocato la morte di un ragazzo di soli 27 anni.

Originario di Ginosa, il giovane era alla guida di una Bmw 330 quando si è scontrato con una Renault Megane, guidata da uomo di 58 anni di Ruvo del Monte.

Quest’ultimo, è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale di Policoro (MT) ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il tempestivo intervento di Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e, appunto, dei sanitari del 118.

Ancora una volta si piange una giovane vittima su una strada che non è nuova a questi terribili scenari.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)