Bardi riceve il Comandante regionale della Guardia di Finanza e il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata. I dettagli

Questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in una visita cordiale il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Antonio De Nisi, che lascia la Basilicata per un nuovo, importante incarico.

Nel corso dell’incontro Bardi ha ringraziato il comandante De Nisi:

“per il grande ed impegnativo lavoro svolto in questi anni in regione e gli ha rivolto i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico fiducioso per il raggiungimento di altri importanti traguardi”.

Mentre ieri, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il Colonnello Raffaele Covetti.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di massima cordialità, Bardi ha colto l’occasione per porgere gli auguri di buon lavoro:

“confermando l’impegno della Regione Basilicata alla massima e piena collaborazione sui temi della legalità e della lotta a tutti i fenomeni di devianza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)