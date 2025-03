Bardi a Roma incontra il Ministro Crosetto: queste le sue parole

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato oggi a Roma il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Al centro del confronto, la possibilità di attrarre nuovi investimenti in Basilicata nei settori strategici della Difesa e dell’Aerospazio.

Bardi ha espresso soddisfazione per l’apertura dimostrata dal Ministro e per le prospettive che si delineano all’orizzonte.

Ha detto il Presidente:

“È stato un colloquio molto proficuo durante il quale abbiamo condiviso la volontà comune di valorizzare le competenze e le potenzialità che la Basilicata può offrire.

La nostra regione è pronta a diventare un polo di riferimento per l’industria della Difesa e per il settore aerospaziale, puntando su innovazione, formazione e collaborazione con le realtà imprenditoriali e accademiche del territorio”.

Bardi ha sottolineato come la Basilicata possa rappresentare un territorio ideale per l’insediamento di nuove aziende e per la realizzazione di progetti legati alla tecnologia avanzata:

“Stiamo lavorando per creare le condizioni migliori affinché investitori nazionali e internazionali scelgano la nostra regione.

Il settore della Difesa e quello aerospaziale non sono solo strategici dal punto di vista economico, ma rappresentano anche una grande opportunità per la crescita professionale dei nostri giovani e per il rafforzamento dell’intero tessuto produttivo lucano.

L’incontro di oggi è l’inizio di un percorso finalizzato a individuare progetti concreti e ad avviare collaborazioni operative che possano tradurre questa visione in realtà”.