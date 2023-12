Babbo Natale in anticipo a Matera: doni per questi bambini! L’iniziativa

“Lo scorso lunedì 11 dicembre, nella splendida cornice di Palazzo Ducale Malvini Malvezzi di Matera, in occasione delle imminenti Festività natalizie, ha avuto luogo un evento conviviale, di protezione sociale, dedicato alle famiglie dei finanzieri che svolgono servizio nella Regione Basilicata.

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) esprime il proprio plauso al Comandante Regionale – Gen. B. Roberto Pennoni, promotore dell’iniziativa, a tutti i colleghi che con il loro operato hanno reso possibile la realizzazione dell’evento dedicato soprattutto ai bambini, ai quali Babbo Natale ed i suoi due aiutanti Elfi hanno consegnato i doni.

Riteniamo che anche queste iniziative di aggregazione e di protezione sociale, tra l’altro una novità, agiscano positivamente sui Finanzieri e sulle loro famiglie, rinnovando in modo autentico e spontaneo anche un clima lavorativo più sereno, necessario per chi quotidianamente è impegnato per la sicurezza e la tutela della legalità del Paese“.

Lo comunica in una nota il Segretario Regionale USIF Basilicata, Gaetano Blasi.