Avis Matera: crescono i donatori! Eletto anche nuovo Presidente e direttivo. I dettagli

Nel salone della Caritas, sita in via Cappuccini n. 15, sì è svolta l’assemblea annuale dell’Avis Comunale di Matera per il rinnovo delle cariche sociali.

Oltre ai componenti del direttivo uscente e al Presidente provinciale, Orazio Amati, erano presenti numerosissimi donatori, vero cuore pulsante dell’Associazione.

I lavori assembleari si sono aperti con le relazioni del consiglio direttivo e del tesoriere sui bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025.

Il presidente ha illustrato i risultati del 2024: 1.909 i soci della comunale, di cui 275 nuovi iscritti;

2.074 le donazioni totali, di cui 1.870 di sangue intero, 204 di plasma e piastrine con un incremento del 3% delle sacche di sangue intero e del 15% di plasma e piastrine, tutti dati al di sopra delle medie nazionali.

Le coordinatrici del gruppo scuola hanno illustrato le attività svolte nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di secondo grado dove, con la collaborazione delle ragazze del servizio civile, le attività di sensibilizzazione alla solidarietà e alla donazione di sangue si sono concluse con giornate dedicate alla prima donazione degli studenti coinvolti.

L’intervento del dott. Valentino, incentrato sull’approfondimento di tematiche sanitarie legate alla donazione di sangue, è stato un momento di interessante formazione che ha stimolato numerose domande dei donatori presenti.

Il nuovo direttivo eletto per il quadriennio 2025-2028 ha proceduto quindi alle nomine del nuovo Presidente Nicola Micco, della vice Presidente Isa Venezia, della segretaria Tina Matera, del Tesoriere Giuseppe Loperfido.

L’incontro si è concluso con la consegna a numerosi soci delle benemerenze per il numero di donazioni effettuate, momento di grande gioia e gratificazione per ogni socio e per l’Associazione tutta.

Un particolare ringraziamento è andato ai tre donatori che hanno raggiunto nel 2024 le 100 donazioni, portando così a 6 il numero dei donatori che nell’Avis Comunale di Matera hanno superato questa prestigiosa soglia.

L’ufficio di presidenza e il direttivo eletti per il prossimo quadriennio ringraziano tutti i donatori che hanno portato Avis Matera ai risultati registrati nel 2024, impegnandosi al massimo impegno per una ulteriore crescita, con l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio offerto ai donatori.

«Finché esiste un Donatore, esiste anche un’opportunità di vivere».