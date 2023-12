Ancora ladri in azione.

Questa volta a Scanzano Jonico, nella Zona 167.

Spiega rainews che “i malviventi ieri sera sono entrati in un appartamento di via Gronchi portando via oro e contanti e lasciando tutto a soqquadro.

All’arrivo dei proprietari sono fuggiti a bordo di un’Audi A3.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Policoro che hanno intensificato i controlli dopo i vari colpi messi a segno, sempre con la stessa auto e con lo stesso metodo anche a Policoro e a Tursi”.